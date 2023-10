Nicht therapierbar: Mann griff zu Spitzhacke

Dabei hätte der zuletzt im Jänner verurteilte Pensionist eigentlich eine Therapie machen sollen. Doch er war am 6. Juni 2023 als „nicht therapierbar“ entlassen worden.

Im August kam es zu weiteren Vorfällen, weshalb der Pensionist wieder verhaftet wurde. Am 11. Oktober musste er sich vor Gericht verantworten.

Am 17. August 2023 war der Pensionist morgens auf seine frühere Lebensgefährtin losgegangen, die im Nachbarhaus wohnt. Eine Zeugin beobachtete, wie der Gewalttäter die Frau attackierte. Auch die Pflegerin, die sich dazwischenstellte, bekam Schläge ab.

Beide Frauen erlitten Hämatome.

Am 26. August wurde der 63-Jährige dann festgenommen.

Mit Krampen Briefkasten zertrümmert

Mit einer Spitzhacke hatte er zuvor den Briefkasten beim Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin zertrümmert.

Laut schreiend lief er mit der Spitzhacke durch die Gasse, weshalb sich die Anrainer fürchteten und die Polizei verständigten.

„Wir wurden gerufen, weil er den Krampen auf die Straße warf“, berichtete ein Polizist, der damals vor Ort war.

Polizist: „Wir wussten nicht, was passiert“

Der Randalierer habe unverständliche Worte geschrien, die Fäuste geballt und die Anwesenden wild angestarrt. „Man wusste nicht, was in der nächsten Sekunde passiert“, so der Polizist. Auf einmal habe sich der Unruhestifter umgedreht und sei zu seinem Haus gelaufen, wo der Krampen abgestellt worden war. „Ich dachte, in der nächsten Sekunde nimmt er den Krampen“, sagte der Polizist.

„Es bestand der Verdacht, dass er den Polizisten angegriffen hätte, wenn man ihn nicht gleich festgenommen hätte“, sagte Staatsanwältin Petra Bauer.

1,4 Promille waren nach dem morgendlichen Vorfall bei dem Pensionisten gemessen worden.

„Ein oder zwei Bier habe ich jeden Tag getrunken“

„Ein oder zwei Bier habe ich jeden Tag getrunden, da sage ich nicht nein“, erklärte der Angeklagte. „Wie kann es sein, dass man von zwei Bier 1,4 Promille hat?“, wunderte sich die Staatsanwältin. „An dem Tag habe ich sicher mehr getrunken“, gab der Mann zu.

„Die Frage ist, ob er ein Straftäter oder ein kranker Mensch ist“, stellte Verteidiger Rudolf Schaller in den Raum.

Zu den Vorfällen befragt, gab der Angeklagte nur zu, den Briefkasten zertrümmert zu haben.

„Ich war zornig“, sagte er. Er habe sich über die Pflegerin seiner ehemaligen Lebensgefährtin geärgert. Die Frau habe sich, als sie seiner vom Fenster aus ansichtig wurde, geduckt. „Wieso duckt sie sich? Vor mir braucht sie sich nicht verstecken!“, ärgerte sich der Angeklagte.

Der Krampen „flog wie ein Bumerang“

Er habe den Krampen auf die Straße geworfen, „der flog wie ein Bumerang!“, sagte der Pensionist.

Seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Pflegerin habe er aber nicht geschlagen, behauptete der Angeklagte.

Eine Augenzeugin hatte den Vorfall beobachtet und war über die Gewalttätigkeit des Mannes gegenüber zwei wehrlosen Frauen empört. „Ich schrie ihn an, dass er aufhören soll“, hatte die Zeugin bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Vor Gericht erkannte sie den Täter eindeutig wieder.

Vorfall am Oberpullendorfer Hauptplatz

Im Jänner war der Pensionist verurteilt worden, weil er am 21. Oktober 2022 am Hauptplatz in Oberpullendorf ein Schweizer Taschenmesser gezückt und gegenüber einem zufällig anwesenden Ehepaar geäußert hatte, er werde den Wirt eines Kaffeehauses „abfeidl'n“. Auch Mitarbeitern der Polizei und der Bezirkshauptmannschaft werde er Gewalt antun.

Ein psychiatrischer Sachverständiger stellte fest, dass der Angeklagte unter einer bipolaren Störung leidet und ein lebenslanges Alkoholproblem habe.

Daran hat sich auch durch den im Jänner angeordneten Therapieaufenthalt nichts geändert.

Am 11. Oktober wurde der Angeklagte zu neun Monaten Haft verurteilt, außerdem muss er sechs Monate aus der zuletzt bedingt ausgesprochenen Strafe verbüßen. In eine Therapieeinrichtung wird der Pensionist nicht mehr eingewiesen, da eine Entwöhnungsbehandlung bei dem 63-jährigen nach Einschätzung des Sachverständigen zwecklos ist.