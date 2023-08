Gemeinsames Fest von Pfarre und Musikverein in Draßmarkt

Der Musikverein „Heimatklänge Draßmarkt“ sowie die Pfarre luden am Wochenende zum gemeinsamen Musik- und Pfarrfest. Am Kirchenberg gab es ein abwechslungsreiches Programm. Der Freitag stand im Zeichen der Jugendmusik. Am Samstag konnte man „Blasmusik Pur“ genießen, unter anderem standen die Musik des Musikvereins sowie die „Zamkehra“ auf der Bühne. Am Sonntag gab es nach einer Messe, bei der auch Pfarrer Thomas Vayalunkal v erabschiedet wurde, einen Frühschoppen.

Feierten. Helga Trettler beging am Sonntag ihren Geburtstag. Alle Besucher sangen ihr ein Ständchen, auch Josef Gruber gratulierte herzlich. Foto: Elisabeth Tritremmel