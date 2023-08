Halbrunden der Jugend Kroatisch Geresdorf gefeiert

Zum Jahreswechsel 2017/2018 im Rahmen des Neujahrssingen offiziell gegründet, gab es in den vergangenen fünf Jahren zahlreiche Highlights. Unter anderem richtete die Jugend den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Raum im alten Kindergarten her, um so einen Jugendraum zu schaffen.

Neben dem jährlichen Neujahrssingen wird auch jedes Jahr gemeinsam mit dem Kroatischen Kulturverein (HKD) und dem Verschönerungsverein die Veranstaltung „Tamburizza am Lagerfeuer“ ausgerichtet.

Auch ein Besuch vom Nikolaus, Adventfenster, Warten auf das Christkind und verschiedene Ausflüge und interne Aktivitäten prägen das Jahr der Jugend Kroatisch Geresdorf. „Uns ist es wichtig, die Gemeinschaft und die Traditionen zu stärken und auch für den Erhalt der burgenlandkroatischen Sprache einzutreten“, erklären Gründungsobfrau Raphaela Kuzmits und die jetzige Obfrau Marie-Theres Biricz.

Das soll sich auch in Zukunft fortsetzen - am 2. und 3. September ist die Jugend beim 45 Jahr-Jubiläum der Band PAX aktiv mit dabei.

Das Event „Tamburizza am Lagerfeuer“, in dessen Rahmen auch das 5-jährige Bestehen der Jugend gefeiert wurde, wurde im Park von den Gruppen „Lole“ aus Kroatisch Minihof und „Skoro Frajeri“ aus Kroatien musikalisch umrahmt. Zahlreiche Leute waren gekommen, um sich diesen Abend nicht entgehen zu lassen.