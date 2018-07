Für die feine Oktoberfeststimmung sorgten die beiden Gruppen „San fia nix“ und „Die Draufgänger“. Heute geht es mit einem fantastischen Programm weiter. Unter dem Motto „Electro Circus“ erwartet die Besucher im Mega-Zirkuszelt allerfeinster Festival-Sound von „Dj X-Treme“ und „Lazerteck“. Als Hauptact haben sich „Groove Coverage“ angesagt.

Mit dem „Mallemonday“, am Montag, dem 23. Juli, geht die Sommer Wiesn in Oberpullendorf dann zu Ende. Am dritten Tag herrscht am Festgelände Ballermann-Feeling mit Badehose, Bikini, Liegestühle und Sangria auf der Wiesn. „Deejay Mambo“, ein Original aus dem bekannten Lokal „Bierkönig“ auf Mallorca und den beiden Facebook-Stars und Entertainer „Marco Wagner“ und „Dave Brown“ bringen die Sommer Wiesn zum Beben.