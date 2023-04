„Turn Back Time“ und „Hard Spring“ in Oberpullendorf

Am Freitag stand eine musikalische Zeitreise zurück in die 2000er Jahre statt. Als Highlight des Abends trat „Cascada“ mit ihren Hits „Everytime We Touch“, „Evacuate The Dancefloor“, „Miracle“ und „Because The Night“ auf. Musikalischen Support davor und danch gab es von den DJs Delta, Vexx und Nerib.



Am Samstag folgte unter dem Motto „Hard Spring“ ein Auftritt des niederländischen Rappers „Jebroer“ (bekannt für „Kind eines Teufels", „Engeltje" oder „Flitsmeister"). Auch an diesem Abend sorgten die DJs Nerib und Delta sowie Sanny und Delighted für ausgelassene Stimmung.



