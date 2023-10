Vereinsmitglieder auf den Spuren der Römer: Exkursion nach Ungarn

Die diesjährige Fachexkursion des Vereins zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße führte in das römische Savaria (Steinamanger). Reiseleiter Lajos Kövari aus Güns führte den Verein zuerst in die Martinskirche und den altehrwürdigen Friedhof. Dort wurde dem burgenländischen Diözesan- und Landespatron, dem heiligen Martin, der in Savaria 316/17 als Sohn eines römischen Offiziers geboren wurde, gedacht.

Höhepunkt des Ausflugs war der Besuch des Iseums. „Das Iseum ist eines der wenigen römerzeitlichen Heiligtümer der Göttin Isis, welches 1955 vollständig ausgegraben wurde. Die Größe des Heiligen Bezirkes/temenos, welcher für die Göttin Isis und ihren Partner Serapis gebaut wurde, ist mit 65 mal 42 Meter außergewöhnlich, da dieser zu den drittgrößten bisher bekannten derartigen Bauwerken im Römischen Reich zählt. Das Iseum in Savaria besitzt eine moderne Rekonstruktion und eine sehenswerte umfangreiche archäologische Ausstellung“, so Obmann Oswald Gruber.

Weitere Stationen waren die Kathedrale Mariä Heimsuchung der Diözese Steinamanger, der Paulovics-Ruinengarten mit dem spätantiken kaiserlichen Palast, der Therme, das Merkurheiligtum, das Octogon, die Stadtmauer mit dem Turm, die Zollstation mit dem Zollstempel, die Werkstätten für Keramik und die römischen Stadtstraßen sowie im Anschluss die spätromanisch-frühgotische Kirche in Ják und die römische Wasserleitung in Bucsu. „Die 26 Kilometer lange römischen Wasserleitung führt vom Quellgebiet im Günser Gebirge/Geschriebenstein/ Rechnitzer Schieferinsel über Boszok (Poschendorf) - Bucsu (Butsching) - Dozmat (Großmucken), Torony - Sé nach Savaria. Dieses römische Aquädukt wurde für die Wasserversorgung von Savaria gebaut. In dem in Bucsu freigelegten Abschnitt sind die 40 Zentimeter breiten vermörtelten Seitenwände des Aquädukts bis zu einer Höhe von 100-110 Zentimeter erhalten geblieben und umschließen einen 76 Zentimeter breiten Innenraum. Es sind die Reste des Gewölbes gut zu erkennen“, berichtet Gruber.

Zum Abschluss der Exkursion besuchten die Gruppe den Heurigen Wiesler-Schreiner am Eisenberg.