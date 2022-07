Letzter Schultag für Oberpullendorfs Gym-Direktorin

Mit August 2014 hat Helga Fabsits die Leitung des Gymnasiums „Franz Liszt“ Oberpullendorf übernommen, an dem sie seit 1999 unterrichtet hatte. Ihre berufliche Laufbahn startete sie nach dem Studium der Biologie an einem Gymnasium in St. Pölten. Dort hatte sie später auch an der Sozialakademie gearbeitet. Nach der Rückkehr ins Burgenland unterrichtete sie zunächst an der Handelsakademie Oberpullendorf, ehe sie ans Gymnasium Oberpullendorf wechselte. Darüber hinaus war sie auch im Bereich der Lehrerfortbildung tätig, engagiertesich bei der Einführung der teilzentralen Reifeprüfung in ganz Österreich und betreute Studierende an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt