In Fußstapfen des Bruders: Neckenmarkter Fähnrich wurde gewählt

Am Sonntag fand im Gasthaus Zur Traube die alljährliche Fähnrichwahl statt. Dabei wählten die Burschen Julian Zörfusz zum diesjährigen Fähnrich. Er folgt somit in die Fußstapfen seines Bruders Alexander, der im Vorjahr zum 400. Jubiläum des Neckenmarkter Fahnenschwingens die Ehre hatte, die Fahne am Sonntag nach Fronleichnam zu schwingen.

Julian Zörfusz erwählte Martin Gebert zu seinem Kommandanten. Daniel Scheu und Joseph Mick wurden zu den Wachtmeistern, Lukas Francan und Jan Bendl zu den Kellnern sowie Samuel Wegscheidler, Jakob Glatz, Simon Unger, Maximilian Fennes, Maximilian Schöll und Benjamin Lang zu den kleinen 6ern gewählt. Altfähnrich Alexander Zörfusz sowie Bürgermeister Hannes Igler wünschten der neuen Truppe viel Erfolg. „Ich bedanke mich für die einstimmige Wahl und bin geehrt, dass ich Neckenmarkt mit unserer Jahrhunderte alten Tradition repräsentieren darf. Es ist wichtig, dass die Tradition aufrecht erhalten bleibt“, so Julian Zörfusz, der seinen ersten Einsatz als Fähnrich zu Fronleichnam bei Bischof Ägidius Zsifkovics in Eisenstadt haben wird.

