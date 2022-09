Bezirk Oberpullendorf: Drei neue Buslinien in den Süden

Werbung SPÖ Mittelburgenland Anzeige 13 Gemeinden, hunderte Menschen, unzählige gute Gespräche

Ab Montag fahren die neuen Linien B11 und B12 von Weppersdorf bzw. von Deutschkreutz aus nach Oberschützen/Pinkafeld und nach Oberwart. Dies vereinfacht vor allem den 185 Schülern aus dem Bezirk Oberpullendorf die Besuche der Höheren Schulen im Süden.

„Für sie wollen wir ein Angebot schaffen, mit dem sie schnell und mit direkter Verbindung zum Schulstandort und auch wieder heimkommen können“, so Landesrat Heinrich Dorner.

Eine dritte neue Buslinie nimmt ab 3. Oktober (ab 4.15 Uhr bis 21.15 Uhr) im Stundentakt von Oberwart nach Wiener Neustadt ihren Betrieb auf. „Das ermöglicht eine stressfreie An- und Heimreise für Wien-Pendler und eine Anbindung an den Wiener Südraum. Der Bahnhof Wiener Neustadt stellt auch eine Bahn-Drehscheibe nach Europa dar“, so Wolfgang Werderits.

