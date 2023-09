1. Degendorfer-Treffen

Über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Familien Degendorfer aus mehreren Orten waren der Einladung von Karl Degendorfer aus Weppersdorf und Walter Degendorfer aus Tschurndorf zu einem ersten Familientreffen gefolgt und in den 18er-Stadl nach Tschurndorf gekommen.

Gut gelaunt begrüßten einander bekannte Verwandte ebenso wie bisher untereinander unbekannte Trägerinnen und Träger bzw. Nachkommen dieses Familiennamens. Der am weitesten gereiste Degendorfer kam aus Bayern. Er hatte davor zufällig seinen Urlaub im Burgenland und im angrenzenden Ungarn verbracht, um die Geschichte seines Vaters, der in Brennberg geboren und in Agendorf (Agfalva) aufgewachsen war, zu erforschen. Spontan hatte er seinen Aufenthalt um einige Tage verlängert, um an diesem besonderen Familientreffen teilnehmen zu können. Während seine 12-jährige Tochter die jüngste Teilnehmerin war, konnte gleichzeitig eine rüstige und sehr interessierte 96-jährige Namensträgerin als Ehrengast begrüßt werden.

Trotz tropischer Temperaturen lauschten die Gäste anschließend den Ausführungen von Walter Degendorfer, der die Ergebnisse seiner jahrelangen Forschungen zur Familiengeschichte medial unterstützt präsentierte. Er zeigte sowohl die urkundlich ab 1640 lückenlos nachgewiesene gemeinsame Ahnenreihe als auch die sich ab 1819 verzweigenden Wandorfer, Weppersdorfer und Kobersdorfer Linien der Familie Degendorfer auf.

Hypothesen über die ursprüngliche Einwanderung aus dem bayrischen Raum aufgrund von Urkunden ab dem 15. Jahrhundert sowie mündliche Überlieferungen ergänzten den spannenden Vortrag.

Die von Walter Degendorfer ebenfalls erstellte großformatige Stammtafel über die verschiedenen Familienzweige, die im Anschluss an den Vortrag an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgeteilt wurde, führte zu zahlreichen angeregten Gesprächen, Austausch von Erinnerungen oder Kennenlernen neuer, entfernt Verwandter.

Das interessante und gemütliche Beisammensein bei kühlen Getränken und mitgebrachten Mehlspeisen endete erst kurz vor Mitternacht – mit der festen Absicht eines weiteren Treffens im kommenden Jahr.