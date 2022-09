Wandern mit der Waldquelle in Kobersdorf

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Am vergangenen Sonntag wartete auf die großen und kleinen Wander-Freunde beim 5. Waldquelle-Familienwandertag in Kobersdorf ein erlebnisreicher Tag in der Heimat der Waldquelle. Vielfältige Programmpunkte am Start und im Ziel, auf den Wanderstrecken und dem Gelände von Waldquelle sorgten für puren Familienspaß.

12.695 Kilometer gewandert

Insgesamt wurden auf den drei unterschiedlich langen Wegstrecken "Still", "Sanft" und "Spritzig" 12.695 Kilometer gewandert. Das sind rund acht Kilometer pro Wanderer. Die beliebteste Strecke 2022 war "Sanft". Bei der Preisverlosung auf der ORF-Bühne durften sich 10 Familien über tolle Gewinner freuen, darunter Familie Schütz aus Kobersdorf über einen Familienurlaub im Burgenland.

"Familien machten Wandertag zum Erlebnis"

Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala über den 5. Waldquelle-Familienwandertag: "Ich bin begeistert von der großen Anzahl an Familien, die uns in Kobersdorf besucht und den Waldquelle-Familienwandertag erneut zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben." Gegen einen kleinen Beitrag konnten sich die Familien mit hochwertigen Wanderpaketen stärken. Der Erlös kommt dabei zur Gänze der Förderwerkstatt "Rettet das Kind" in Oberpullendorf und anderen, von Waldquelle laufend unterstützten Projekten, zugute.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.