Großes Fest für Mitarbeiter von Billa und Billa Plus in Lackendorf

Rund 260 Besucher waren beim großen Familienfest dabei, das BILLA und BILLA PLUS vor Kurzem in der Sporthalle Lackendorf für ihre engagierten Mitarbeiter veranstalteten. Gemeinsam mit ihren Familien verbrachten die Gäste aus unterschiedlichen Teilen des Burgenlands, Niederösterreichs und Ungarns den Sonntag miteinander. Während die Erwachsenen nach dem Sektempfang das Sommerwetter und kulinarische Köstlichkeiten genossen, tobten sich die Kinder in zwei Hüpfburgen aus, ließen ihrer Kreativität in der Malecke freien Lauf und gaben bei einem Fußball-Match Vollgas.

Am Ende des Tages konnten sich alle Besucher auch noch ein Goodie-Sackerl abholen. „Das heutige Familienfest ist ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind unsere wichtigste Stütze und leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag für den Erfolg unseres Unternehmens. Dafür möchten wir heute aus ganzem Herzen ‚Danke‘ sagen“, so BILLA- ertriebsdirektor Stefan Weinlich.„Es war wirklich großartig, so viele freundliche und unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen aus dem Burgenland, Niederösterreich und Ungarn zu treffen. Besonders schön fand ich, dass man die eigene Familie mitbringen konnte, die Stimmung war dadurch sehr offen und herzlich. Es macht mich stolz, Teil eines so großen und vielschichtigen Teams zu sein, ich freue mich bereits auf das nächste Zusammenkommen“, erzählte Jacqueline Eder, BILLA Marktmanagerin in Forchtenstein.