Bald regieren wieder die Narren in Oberpullendorf

Nach alter Tradition lädt die Faschingsgilde „Die Krebsler“ am Martinitag (11. November) zum Narrenwecken ein. Vom Rathaus, wo Bürgermeister Hannes Heisz einen Empfang gibt, zieht die illustre Schar ins Gasthaus Domschitz. Dort findet um 11.11 Uhr das Narrenwecken statt, gefolgt von der Proklamation des Prinzenpaares und der ebenfalls schon zur Tradition gewordenen Büttenrede des Oberlehrers, der einen Vorgeschmack auf die Kapplsitzungen 2024 gibt. Diese werden am 26. und 27. Jänner um 19 Uhr, am 28. Jänner um 16 Uhr, am 2., 3. und 5. Feber um 19 Uhr sowie am 4. Feber um 16 Uhr stattfinden. Weitere Programmpunkte sind die Weinverkostung vom Weingut Juliane Wieder und eine Verlosung.