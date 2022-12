Geldstrafe für unerlaubte Bildaufnahmen in Kabine

Werbung

„Es tut mir aufrichtig leid. Ich habe mich bei allen Spielern und Funktionären entschuldigt“, zeigte sich jener 25-Jährige vor dem Bezirksgericht reumütig, der sich wegen unerlaubter Bildaufnahmen auf der Sportstätte des FC Deutschkreutz verantworten musste.

Zwischen Jänner und Juni dieses Jahres hatte der Lehramtsstudent insgesamt acht Mal mit einer Spionagekamera Bildaufnahmen anderer Personen in der Umkleidekabine und im Duschbereich des Sportvereins angefertigt. Bei der Befragung durch die Polizei hatte der Angeklagte ursprünglich gesagt, dass er mit der Kamera Diebstähle aufklären wollte. „Es sind immer wieder Sachen verschwunden, beim ersten Mal wollte ich das eruieren“, erklärte der 25-Jährige vor Gericht.

„Dann war da ein Drang, ich war nicht klar im Kopf“, erklärte der Student weiter, dessen Verteidiger von einem Zustand seelischer und geistiger Verwirrtheit seines Mandanten sprach. Mittlerweile nimmt der 25-Jährige seit Anfag Juli Psychotherapie in Anspruch. Weitergeleitet habe er die Videos nicht, sondern nur auf eine Speicherkarte bzw. externe Festplatte übertragen. Er stimmte einer Konfiszierung dieser Dinge sowie der Spionagekamera zu. Nachdem er bereits im März in den Genuss einer Diversion gekommen war, sei eine neuerliche Diversion nicht möglich, so Richterin Antonella Baca.

Da der junge Mann aber keine Vorstrafen hat und sich großteils geständig zeigte, erhielt er von den möglichen 360 nur 140 Tagsätze als Strafe, was einer Geldbuße von 560 Euro entspricht. Weiters muss er an jedes der sieben Opfer, die sich der Klage der Staatswanwaltschaft anschlossen, 100 Euro zahlen – deren Anwalt hatte ursprünglich 500 Euro pro Opfer verlangt. Richterin Baca sprach in dem Zusammenhang „von einem besonderen Vertrauensbruch“, da der Angeklagte die Leute, die er gefilmt habe, auch gekannt habe. Er erhielt die Weisung, die Psychotherapie fortzusetzen und dem Gericht jährlich unaufgefordert einen Nachweis darüber zu erbringen.

