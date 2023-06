Empfang für Weltmeister in Kleinwarasdorf

Vor Kurzem gelang es dem Kleinwarasdorfer Martin Janits mit seinem Team die Goldmedaille bei der Kegel-Weltmeisterschaft in Varaždin (Kroatien) zu holen. Im Finale setzte sich das Team der Österreicher gegen Deutschland durch.

Vergangenen Freitag wurde anlässlich des Weltmeister-Titels von Martin Janits zum Empfang ins Gasthaus Kautz-Janits in Kleinwarasdorf eingeladen. Zahlreiche Gäste aus Politik und Sport gratulierten Martin Janits und sprachen ihre Glückwünsche aus. Viele Freunde, Unterstützer und Interessierte kamen zu dem Empfang, bei dem auch die Folkloregruppe „Složnost“ auftrat. Gemeinsam feierte man den Weltmeister-Titel. „Ich war überwältigt“, erklärte Martin Janits. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen würden. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass sich so viele die Zeit genommen haben.“

Große Freude. Der ganze Kegelverein feierte den Erfolg von Martin Janits mit. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Zu Gast. Auch der Kegelverein aus Varazdin, Zeleznicar Varazdin, gratulierte zum Titel. Foto: BVZ, Sarah Tesch

