Horitschoner Unternehmen Leier expandiert in Rumänien

Bei der Eröffnungsfeier waren 350 geladene Gäste anwesend, die sich bei einem Rundgang von der Qualität der Produkte, den modernen Anlagen und den Investitionen in Umwelt und Nachhaltigkeit sowie ins Arbeitsumfeld im Leier-Werk in Iasi überzeugen konnten.

Bis dato rund 60 Millionen in den Standort investiert

Unternehmensgründer Michael Leier kennt die Ziegelei schon seit über 40 Jahren. Nach mehreren Versuchen gelang es ihm 2018 schließlich, die Mehrheitsanteile des Werkes von einem Investmentfond zu übernehmen. Seither ist viel passiert: Insgesamt investierte Leier bis dato rund 60 Millionen in diesen Standort. Neben der Neugestaltung der Infrastruktur des Werkes, mit neuer Einfahrt und Be-/Entladeflächen, erweitertem befestigten Lagerplatz, Optimierung der bestehenden Anlagen, Generalsanierung der Gebäude, neuer Werkstatt, Sozialräume und Büros wurde auch ein komplettes Betonwerk neu errichtet. Auf der Brettfertigungsanlage werden Betonprodukte für Hochbau und Gartengestaltung produziert, diese sollen das bestehende Portfolio um keramische Mauerziegel ergänzen und Leier auch in dieser Region zum Komplettanbieter reüssieren. Abgerundet wurde das Paket noch mit der Installation von Photovoltaik-Anlagen mit 2,7 MWp. Leistung, um in Zukunft noch umweltfreundlicher produzieren zu können. Das Werk zählt nun zu den größten des Landes und ist mit rund 200 Mitarbeitern einer der wichtigsten industriellen Arbeitgeber in dieser Region.

