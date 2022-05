Übernachten im Schloss Lackenbach

Werbung

In diesem Sommer soll es zum ersten Mal ein Feriencamp auf Schloss Lackenbach geben, bei dem die teilnehmenden Kinder am Schlossgelände im Hotel „Zum Oberjäger“ übernachten können.

Von 18. bis 20. Juli können die Kinder einen Kurzurlaub mit Vollpension und Freizeitprogramm im Schloss verbringen. Aber auch ohne Übernachtung kann man an dem Camp teilnehmen. Das Programm des neuen „Action, Spiel & Spaß“-Camps beinhaltet unter anderem Naturworkshops, eine Kutschenfahrt und ein Rahmenprogramm der Feuerwehr Lackenbach. Auch abends gibt es ein interessantes Programm für Kinder im Schloss. „Wir wollten etwas für die Kinderbetreuung in den Ferien tun, damit die Kinder genügend Möglichkeiten haben, etwas zu unternehmen. Da wir auch ein Hotel am Gelände haben, war unsere Idee ein Camp mit Übernachtung“, so Szilvia Szuchar, Organisatorin in Schloss Lackenbach. Das Kreativ- und Forschercamp findet von 15. bis 19. August zum zweiten Mal im Schloss statt. Informationen zur Anmeldung gibt es unter esterhazy.at/veranstaltungen.

