Draßmarkter bei „Bares für Rares Österreich“

Franz Buczolich aus Draßmarkt hat erst vor Kurzem eine Medaille von seiner Mutter geschenkt bekommen, die sich seit über 50 Jahren in Familienbesitz befindet. Für Goldmünzen und Medaillen finden sich sicher Sammler, denkt er sich und fährt zu „Bares für Rares Österreich“. Vor einem Verkauf geht es aber an den Expertentisch von Franziskus Kriegs-Au. Die Gedenkmünze zeigt die Erzherzogin von Österreich und Kaiserin der Herzen Maria Theresia. Es handelt sich um eine Nachprägung, das Alter ist leider nicht bekannt. Die Münze wurde auf eine polierte Platte geprägt, wiegt 11 Gramm und hat einen Feingoldgehalt von 900. Mit der Händlerkarte in der Hand geht es für Franz Buczolich weiter in den Verkaufsraum.

Münze. Die Gedenkmünze Maria Theresia möchte Franz Buczolich verkaufen. Foto: ServusTV, Thomas Salamonski

