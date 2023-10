Wohlige Wärme in Oberloisdorf seit 25 Jahren

Im Rahmen des 25 Jahr-Jubiläums lud das Team der Fernwärme Oberloisdorf rund um Obmann Hubert Krutzler zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Besucher wurden nicht nur mit Speis und Trank versorgt, sondern konnten auch die Anlage besichtigen. Seit Dezember 1997 liefert man Wärme in der Gemeinde. Waren es zum Start 76 Haushalte, die an das Netz angeschlossen waren, so beliefert man heute 152 Haushalte.

Auch Gemeinde, Volksschul- und Kindergartengebäude sowie alle OSG-Wohnhäuser sind an die Fernwärme angeschlossen. Geheizt wird mit zwei Öfen mit 350 bzw. 850 kW Leistung, die 2018 erneuert wurden. Nach dem großen Brand 2019 wurde die Hackgutzufuhr erneuert – von dort hatte der Brand seinen Ausgang genommen. Insgesamt werden bei der Fernwärme Oberloisdorf rund 1.000 Tonnen Hackgut pro Jahr in Wärme verwandelt.