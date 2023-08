Feuerwehr Dörfl hat aufgetischt

Gestartet wurde am Samstag mit einem Grillabend und es wurde zum Dämmerschoppen mit der „Hie und Daou Musi“ geladen. Mitglieder der Feuerwehrjugend erhielten ihre Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze, die Wissenstestabzeichen sowie die Sonderabzeichen anlässlich 50 Jahre Feuerwehrjugend. Neues Mitglied bei der Feuerwehrjugend ist Fabio Kraill. Die Ehrenmedaille in Bronze für 25-jährige Tätigkeit erhielten Brandinspektor Martin Giefing und Löschmeister Andreas Schmidt (Foto unten).

Beim Frühschoppen am Sonntag sorgten dann das Musikduo Rainer & Manfred für Stimmung. Es gab an beiden Tagen eine gratis Hüpfburg für die Kinder. Der Reinerlös dient zum Ankauf von Ausrüstungsgegenständen.