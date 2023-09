Kirche Karl feierte 300. Jubiläum

Vor Kurzem wurde mit einer Festmesse das 300. Kirchweihfest der Kirche in Karl gefeiert. Ein Stein hinter dem Hochaltar zeigt die Jahreszahl an. Die Festmesse wude von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics zelebriert, er übergab als Geschenk auch ein Messgewand. Weitere Priester waren Dechant Michael Brien und Pfarrer Grzegorz Kotynia.

Mitgestaltet wurde die Festmesse vom Männerchor Oberrabnitz/ Karl unter der Leitung von Josef Kogler. Die Kuratorin der Filialkirche zu Ehren der Heiligen Katharina in Karl, Silvia Fruhmann, konnte außerdem Bürgermeister Anton Wiedenhofer und zahlreiche Karler, Freunde und Bekannte aus dem Seelsorgeraum und dem benachbarten Niederösterreich begrüßen.

Johannes Fenz präsentierte einen Streifzug durch die Geschichte der Filialkirche. „Er ist ein wahrer Experte in unserer Kirchengeschichte und arbeitet gerade an einer Chronik“, so Fruhmann. Im Anschluss an die Festmesse wurde zu einem Mittagessen und gemütlichen Beisammensein im Feuerwehrhaus Karl geladen. Dabei wrde auch die Festtagstorte präsentiert und verkostet. „Hier zeigte sich der Bischof sehr interessiert am Ortsleben und an dem, was die Menschen gerade jetzt bewegt. Es gab sehr viele schöne Begegnungen“, betont Fruhmann.

Foto: Privat