Segen für Kobersdorfer Kirche nach Renovierung

Im Rahmen eines Festgottesdienstes wurde die renovierte Kirche in Kobersdorf am Samstag gesegnet.Bischof Ägidius Zsifkovics segnete zuerst beim Pfarrhof die Erntekrone, anschließend gab es eine Prozession zur Kirche. „Danke an alle, die ihr euch einsetzt und eure Talente einsetzt, vor allem jene, die zur Renovierung der Kirche beigetragen haben“, so der Diözesanbischof. Fritz Ecker und Gerhard Klafsky berichteten über die Renovierung und die Geschichte der Kirche.

Der Kirchenraum wurde trockengelegt, die Orgel wurde saniert sowie Malerarbeiten und Restaurationsarbeiten an der Wand- und Deckenmalerei durchgeführt. In der Kirche wurde außerdem der Holzwurm an der Orgel und am Hochaltar mit Begasungsarbeiten bekämpft. Auf Anregung von Pfarrer Shinto wurde auch ein Seitenaltar bei der Figurengruppe Glaube, Liebe und Hoffnung errichtet. Die Gesamtkosten betrugen 105.000 Euro.

„Es war schön mitanzusehen, wieviele Menschen an diesem Projekt mitgearbeitet haben“, so Pfarrer Shinto. Bischof Zsifkovics meinte abschließend: „Ihr habt diese wundervoll renovierte Kirche. Bitte füllt sie mit Leben.“