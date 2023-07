Croatisada in Großwarasdorf wieder ein voller Erfolg

Freitag und Samstag kamen Gäste aus ganz Österreich und darüber hinaus, um Teil des Musikfestivals zu sein, das an beiden Tagen ausverkauft war. Am Freitag wurde das Festival wie jedes Jahr mit einem Auftritt der ortsansässigen Tamburizza-Gruppe „Harmonija“ eröffnet.

Die „Wiener Tschuschenkapelle“ und die „Techno Vikings“ gaben am Freitag mit coolen Sounds richtig Gas auf der Bühne. Headliner „Dubioza Kolektiv“ brachten die Partystimmung zum Höhepunkt. Am Samstag machten „Noisy Sunset“ und „Elektrikeri“ den fulminanten Anfang. „Max Schabl & das Volk der Mäuse“ sorgten für Partystimmung bis schließlich Headliner „Ramazuri“ das Festival beim großen Finale beendeten.

Auch in diesem Jahr gab es die Möglichkeit, in Großwarasdorf zu campen. An beiden Tagen konnte man vor den Konzerten außerdem an gemeinsamen Fitness-Einheiten im Park teilnehmen.