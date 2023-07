Dokumentation über burgenländische Festivals

Zwei ORF-Redakteurinnen aus dem Mittelburgenland – Silvia Freudensprung-Schöll aus Kobersdorf und Bettina Treiber aus Stoob – gestalteten ein Making-of von den beiden großen Musiktheaterproduktionen Carmen und Mamma Mia. Die Doku zeigt einen Blick hinter die Kulissen der beiden Produktionen des burgenländischen Festspielsommers. ABBA-Hits erklingen diesen Sommer auf der Seebühne Mörbisch bei „Mamma Mia“, in der es um die alleinerziehende Donna geht, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer griechischen Insel lebt. Sophie lädt zu ihrer bevorstehenden Hochzeit drei potenzielle Väter ein und damit beginnt ein turbulentes Musical.

Dramatische Handlung und berühmte Melodien gibt es bei der Oper im Steinbruch heuer bei „Carmen“. Die freiheitsliebende Fabriksarbeiterin Carmen, die ihre Verehrer in eine Geschichte um Liebe, Eifersucht und Mord verstrickt, steht im Steinbruch im Mittelpunkt. Die Doku wird am 22. Juli um 17.55 Uhr in ORF2 ausgestrahlt.