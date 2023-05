SC Unterfrauenhaid feierte 60-jähriges Jubiläum

Am Samstag startete die zweitägige 60 Jahre-Feier des SCU mit einem U10-Meisterschaftsturnier, ehe sich danach die Kampfmannschaft Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II mit Titelanwärter SC Unterpullendorf duellierte. Tags darauf begrüßte Präsident Friedrich Kreisits, für ihn war der Rückblick des im Jahr 1963 gegründeten Klubs gespickt mit persönlichen Erinnerungen, beim Festakt die vielen Gäste: „Ich habe die Gründung als kleiner Junge miterlebt. 60 Jahre durchgehende Vereinsgeschichte, mit Höhen und Tiefen, ist etwas ganz Besonderes. Ich sage das mit Stolz und Dankbarkeit an all jene, die mit großem Engagement zur Aufrechterhaltung des Vereins und seiner Aktivitäten mitgewirkt haben.“ Dabei erwähnte Kreisits stellvertretend Ehrenpräsident Josef Fennesz, der seit 1963 mit kurzer Unterbrechung bis zu seinem Ableben die Geschicke des Vereins mitgestaltet hat. Der langjährige Funktionär bedankte sich beim Kooperationspartner FC Deutschkreutz und wünschte sich für die Zukunft: „Eine gemeinsame Kraftanstrengung unseres Vereines für den Fußballsport und dass das gesellschaftliche Leben im Dorf auch in naher Zukunft weiterhin aufrechterhalten werden kann.“ Ein Highlight in der 60-jährigen Klub-Geschichte war sicherlich die Teilnahme am ÖFB-Cup im Jahr 2008. Gegen den damaligen Zweitligisten FC Lustenau schied man nach einem heroischen Kampf mit einem denkbar knappen 1:2 in der zweiten Runde aus.

„Die Gemeinde steht hinter dem Sportverein“

Der SCU begleitet Bürgermeister Thomas Niklos seit seiner Kindheit: „Und dieser ist nicht nur für mich sondern für viele andere Menschen ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Der SCU hat nicht nur sportlich einen festen Platz in unserer Gemeinde, sondern auch einen hohen Stellenwert für unser gesellschaftliches Leben.“ Für den ehemaligen Kicker, der beim letzten Meistertitel im Jahr 2014 mit dabei war, steht der Verein vor neuen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. „In den letzten Jahren ist es schwierig geworden, den Verein aufrechtzuerhalten. Aber ich bin zuversichtlich, dass der SCU auch in den kommenden Jahren seinen Platz in unserer Gemeinde behalten wird. Als Bürgermeister liegt es mir am Herzen, den Sportverein bestmöglich zu unterstützen und die Gemeinde steht hinter dem Sportverein.“ Der Ortschef informierte auch über die vergangene Gemeinderatssitzung. Dabei wurde eine zusätzliche Jubiläumsförderung als Ausdruck für die Anerkennung der harten Arbeit und als Beitrag zur Sicherung der Zukunfts des Vereins beschlossen. „Das ist das Schöne, der Zusammenhalt für die Zukunft wird durch die gemeinsame Vergangenheit gestärkt. Danke auch an unseren Partner, den FC Deutschkreutz.“

„Herausforderungen anpacken für ein nachhaltiges Bestehen“

Sportlandesrat Heinrich Dorner gratulierte zum Jubiläum und führte weiter aus: „Ein schönes Zeichen, dass soviele Besucher hinter dem SCU stehen und das Fest besuchen. Ich stand exakt vor 20 Jahren für den SV Lackenbach hier am Spielfeld gegen den SCU. Ich bin immer gerne hier hergekommen, denn man wurde schnell integriert.“ Dorner sieht große Herausforderungen auf den Klub zukommen, um sich in den nächsten Wochen neu aufzustellen: „Man blickt sehr gerne auf schöne Momente zurück. Es gibt auch die Momente, wo man nach vorne schauen muss und die Herausforderungen anpacken, um den Verein nachhaltig bestehen zu lassen, damit man die schönen Erinnerungen auch in Zukunft feiern kann.“ Für den Politiker ist dies auch im Sinne der Kinder, die eine sinnvolle Tätigkeit machen und draußen Sport betreiben. „Aber auch die vielen Arbeiten im Hintergrund sind wichtig, damit der Sportplatz in der Gemeinde weiterhin ein Treffpunkt für alle Generationen ist.“

