Drei Tage Partystimmung beim Langecker Waldfest

Wenn der Auftakt zum Langecker Waldfest am Freitag auch ein nasser war, auf den Gesichtern der Gäste herrschte Sonnenschein. Denn sie wurden von der Waldfest-Crew mit Gaumenfreuden und vom „Schalltaxi“ mit tanzbarem Ohrenschmaus verwöhnt. Am Samstag sorgten die jungen Steirerländer für eine tolle Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Highlight am Sonntag und zugleich Schlusspunkt war die Verlosung. Für die Organisation des Waldfests - es wird abwechselnd von Vereinen aus dem Ort veranstaltet - zeichnete heuer die Feuerwehr verantwortlich.