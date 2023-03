Feuerwehr-Bewerb Weiße Fahne fürs Mittelburgenland bei Funkleistungsabzeichen in Gold

Landeskommandantstellvertreter Martin Reidl, Bewerbsleiter Michael Hauser, Bezirksfunkreferent Ernst Prohaska, Landeskommandant Franz Kropf und Landeskommandantstellvertreter Harald Nakovich gratulierten Michael Hauser, Alexandra Hauser, Manuela Fercsak und Stefan Neubauer zur erfolgreichen Absolvierung des Leistungsabzeichens. Foto: Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf, BFKDO

A m Samstag fand der Bewerb zum Funkleistungsabzeichen in Gold in der Landesfeuerwehrschule in Eisenstadt statt.