Fahrzeug wurde in Horitschon gesegnet

Die Feuerwehr Horitschon lud am Samstagnachmittag zur feierlichen Segnung ihres neuen Rüstlöschfahrzeuges (RLFA 3000) ein.

Dieses traf Ende Mai im Feuerwehrhaus ein und war bereits fünf Mal im Einsatz. „Das neue Fahrzeug trägt zur Sicherheit unserer Heimatgemeinde bei“, so Kommandant David Bauer. Bei dem Auto handelt es sich um einen LKW der Marke MAN. Den Aufbau hat die Firma Rosenbauer übernommen. „Einen Teil der Ausrüstung haben wir vom alten Fahrzeug übernommen. Einiges musste neu angekauft werden. Ein großer Dank geht an die Bevölkerung, die uns mit ihren Spenden beim Ankauf tatkräftig unterstützt hat“, so Bauer weiter. Die Kosten für das Fahrzeug betrugen 432.400 Euro. 113.000 Euro hat die Feuerwehr selbst getragen. Der Rest wurde von der Gemeinde und dem Land finanziert.

Das alte Fahrzeug, welches rund 30 Jahre alt ist, wurde an die Feuerwehr Unterneukirchen in Bayern verkauft.

„Das neue Fahrzeug entspricht dem neuesten technischen Stand. Doch ohne Einsatzkräfte gelangt es nicht zum Einsatzort. Daher geht ein großer Dank an die Mannschaft, die Tag und Nacht bereit ist. Ich bin stolz auf euch und euer vorbildhaftes Tun“, meinte Bürgermeitster Gerhard Petschowitsch in seiner Ansprache.

Im Rahmen des Festaktes wurden einige Feuerwehrmitglieder für ihre jahrelange Tätigkeit geehrt. Im Anschluss wurde zu einer „Nacht der Tracht“ mit Spezialitäten vom Grill, Discomusik, Hüpfburg und einer Fotoausstellung geladen. Am Sonntag folgte eine Guten-Morgen-Wanderung sowie ein Frühschoppen mit der Blaskapelle Wechselland.