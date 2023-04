Brandalarm im Oberloisdorfer Fernwärme-Heizwerk

Am Samstag stand die jährliche Inspizierung der Feuerwehr an. Nach dem Formalexerzieren rückten die Feuerwehrleute zum Fernwärme-Heizwerk aus. Im Heizwerk, wo es im November 2019 einen Großbrand gegeben hatte, wurde zur Inspizierungsübung ein Feuer angenommen, bei dem auch zwei vermisste Personen aus dem Brandobjekt gerettet werden mussten. Während sich der Atemschutztrupp um die Personenrettung kümmerte, wurde für die Löscharbeiten am Areal der benachbarten Baufirma Krutzler eine Zubringleitung vom Bach verlegt. Bezirkskommandantstellvertreter Kurt Kappel und Abschnittskommandant Alexander Blazovich schauten den Oberloisdorfer Feuerwehrleuten gemeinsam mit Bürgermeisterin Doris Birner und Vizebürgermeister Andreas Krutzler bei der Übung über die Schultern. Auch die Feuerwehrjugend war zahlreich bei der Übung vertreten, um von den erfahrenen Kameraden zu lernen - einige Jugendliche waren darüber hinaus als „Opfer“ beteiligt.

