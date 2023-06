Karler Florianis holten sich den Tagessieg

„Selbst das größte Tanklöschfahrzeug ist irgendwann einmal leer und dann braucht man die Gerätschaften und Leute um Wasser zu den Fahrzeugen zu bringen. Diese Handgriffe muss jedes Feuerwehrmitglied im Schlaf berrschen“, erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant und Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Reidl die Idee hinter dem Bezirksfeuerwehrleistungbewerb. Feuerwehrgruppen mit je neun Personen gehen dabei an den Start um möglichst rasch und möglichst fehlerfrei die Herstellung einer Saugleitung aus einem offenen Gewässer zu einer Tragkraftspritze zu simulieren und zwei Löschleitungen herzustellen, wobei in der Kategorie Bronze die Aufgaben in der Gruppe von vornherein fix eingeteilt sind, während diese in der Kategorie Silber ausgelost werden. Zusätzliche Punkte gab es beim Staffellauf zu holen, bei dem die Gruppenmitglieder ein Strahlrohr in einer Staffel gemeinsam ins Ziel bringen.

Am Ende des Tages durfte die Wettkampfgruppe aus Karl als Bronze-Sieger und Dritter in der Kategorie Silber, wie schon im Vorjahr, über den Tagessieg jubeln und erneut den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Frankenau, amtierender Landessieger 2022 in der Kategorie Silber, fuhr nun auch den Bezirkssieg in der Kategorie Silber ein. Riesenjubel gab es auch in der Nachbargemeinde Lutzmannsburg, da die von Bezirkskommandant Martin Reidl als Gruppenkommenkommandant angeführte Wettkampfgruppe den Sieg in der Kategorie Bronze B (mit Alterspunkten) errang. Weitere erste Plätze gab es für die Wettkampfgruppen Lockenhaus/Steinbach in der Kategorie Bronze gemischt, Großmutschen/Kleinmutschen in der Kategorie Silber gemischt und Klingenbach, die beide Gästewertungen (Silber und Bronze) dominierten und mit 34.76 Sekunden auch die schnellste Löschangriffzeit des Tages auf die Bewerbsbahn legten. Klingenbach siegte dann auch beim Parallelbewerb der schnellsten acht Gruppen des Tages vor Kroatisch Geresdorf und Markt St. Martin.

Die Ergebnisse im Detail

Bronze A: 1.Karl I 406,37 Punkte, 2. Lebenbrunn I 394,53 Punkte, 3. Kroatisch Geresdorf I 393,91 Punkte, 4. Pilgersdorf I 386,89 Punkte, 5. Markt St. Martin I 384,12 Punkte, 6. Oberloisdorf I 379,37 Punkte, 7. Kobersdorf I 379,11 Punkte, 8. Frankenau I 374,27 Punkte, 9. Frankenau II 373,09 Punkte, 10. Kroatisch Geresdorf II 368,86 Punkte, 11. Nebersdorf I 368,31 Punkte, 12. Kleinwarasdorf I 359,91 Punkte, 13. Kroatisch Minihof I 354,20 Punkte, 14. Unterfrauenhaid I346,92 Punkte,15. Unterrabnitz I 336,47 Punkte.

Bronze B: 1. Lutzmannsburg I 371,57 Punkte, 2. Stoob I 370,82 Punkte, 3. Kroatisch Geresdorf III 349,98 Punkte

Bronze gemischt: 1. Lockenhaus I/Steinbach I 389,71 Punkte, 2. Markt St. Martin/Landsee II 363,83 Punkte, 3. Unterfrauenhaid/Horitschon II 363,43 Punkte, 4. Draßmarkt/Weingraben I 362,42 Punkte, 5. Großmutschen/Kleinmutschen I 328,33 Punkte.

Silber A: 1. Frankenau I 407,50 Punkte, 2. Kroatisch Geresdorf I 403,54 Punkte, 3. Karl I393,23 Punkte, 4. Markt St. Martin I 393,13 Punkte, 5. Lebenbrunn I365,82 Punkte, 6. Frankenau II 362,49 Punkte, 7. Oberloisdorf I347,17 Punkte, 8. Unterfrauenhaid I 355,08 Punkte, 9. Unterrabnitz I 323,68 Punkte,10. Pilgersdorf I 320,92 Punkte, 11. Nebersdorf I 317,01 Punkte.

Silber gemischt: 1. Großmutschen/Kleinmutschen I 351,93 Punkte, 2. Draßmarkt/Weingraben I 347,34 Punkte.

Bronze Gäste A: 1. Klingenbach I 389,94 Punkte, 2. Schachendorf I 382,66 Punkte, 3. Neufeld 375,77 Punkte, 4. Zillingtal I 372,70 Punkte.

Silber Gäste A: 1. Klingenbach I 397,31 Punkte, 2. Neufeld 392,40 Punkte, 3. Siegendorf I 335,10 Punkte