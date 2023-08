Neues Fahrzeug der Feuerwehr Glashütten gesegnet

Am Sonntag wurde feierlich das neue Kommandofahrzeug der Feuerwehr gesegnet. Nachdem der Erhalt des alten Fahrzeuges unwirtschaftlich geworden war, entschied sich die Feuerwehr gemeinsam mit der Gemeinde dazu, ein neues anzukaufen, dass einer Reihe Kriterien entsprechen sollte: So sollte es aufgrund des hügeligen Geländes in und um Glashütten und aufgrund des Schnees im Winter mit Allrad-Antrieb ausgestattet sein. Dazu sollte es auch geräumiger als sein Vorgänger sein, wie Kommandant Jürgen Artner in seiner Festansprache darlegte.

Das gewählte Kommandofahrzeug der Firma MAN hat 180 PS und verfügt unter anderem über einen Wechselrichter und weitere technische Ausstattungen. Die Kosten von 100.000 Euro wurden zwischen dem Land Burgenland (45.000 Euro), der Gemeinde Lockenhaus (15.000 Euro) und der Feuerwehr Glashütten (40.000 Euro) aufgeteilt.

Im Rahmen der Fahrzeugsegnung wurde auch eine Tragkraftspritze der Firma Rosenbauer geweiht. Auch deren Finanzierung wurde vom Land Burgenland (5.000 Euro), der Gemeinde Lockenhaus (4.500 Euro) und der Feuerwehr Glashütten (6.500 Euro) übernommen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch diverse Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Nach der Messe samt Segnung und Festakt gab es am Sportplatz in Glashütten die Möglichkeit zum Mittagessen und zum gemeinsamen Feiern. Interessierte hatten auch die Möglichkeit, das neue Fahrzeug zu besichtigen.

Ehrenkommandant Adolf Wendl wurde von der Feuerwehr Glashütten für sein 60-jähriges Engagement geehrt. Bezirkskommandant-Stellvertreter Kurt Kappel, Landesrat Heinrich Dorner, Ortskommandant Jürgen Artner, Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Reidl, Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Rene Stifter, Bürgermeister Michael Kefeder und Vize Christoph Frühstück gratulierten. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Kommandant Jürgen Artner erhielt die Goldene Bewerterspange der Burgenländischen Landesregierung sowie die Ehrenmedaille für 25 Jahre bei der Wehr. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Josef Art und Georg Stifter erhielten von der Burgenländischen Landesregierung die Ehrenmedaille für 50 Jahre bei der Wehr. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Josef Art wurde mit dem Verdienstzeichen in Silber vom Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ausgezeichnet. Foto: BVZ, Sarah Tesch