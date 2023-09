Neues Fahrzeug wurde in Frankenau gesegnet

Die Feuerwehr Frankenau lud am Samstag zur Segnung ihres neuen TLF A 2000 ein. Dieses wurde bereits im Februar geliefet und rückte 21 Mal mit den Florianis in der Gemeinde und Nachbargemeinde Lutzmannsburg aus. „Die Feuerwehr ist auf eine zeitgemäße Ausrüstung angewiesen. Unser neues Fahrzeug ist nun ein weiterer, wichtiger Grundstein für erfolgreiche Tätigkeiten. Es soll zur Sicherheit der Kameraden und der Bevölkerung dienen“, so Kommandant Michael Baldasti in seiner Ansprache.

Die Kosten für das Fahrzeug betrugen 345.000 Euro. 145.000 Euro stemmte die Wehr selbst, je 100.000 Euro kamen von der Gemeinde und dem Land.

„Aus technischen Gründen hat das alte Fahrzeug, welches 33 Jahre alt ist, ausgedient. Ich wünsche der Feuerwehr viel Freude mit dem neuen Auto, wenige Einsätze und dass ihr immer gesund wieder heimkehrt“, so Bürgermeister Paul Fercsak.

Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Reidl bezeichnete den Tag der Fahrzeugsegnung als neuen Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr Frankenau: „Das Einsatzspektrum hat sich stark verändert. Die Feuerwehr muss heutzutage auf viele Szenarien eingestellt sein. Mögen die Feuerwehrmitglieder mit dem neuen Auto größeren Schaden immer abwehren können“. Auch die beiden Landtagsabgeordneten Roman Kainrath und Patrik Fazekas überbrachten ihre Glückwünsche.

Im Anschluss an den Festakt wurden zahlreiche Kameraden für ihre langjährigen Tätigkeiten geehrt. Danach wurde zu Schweinsbraten und Chilli in die Miloradic-Halle geladen.