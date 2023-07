Neues Führungs-Duo für Kaisersdorf Wehr

KAISERSDORF Am vergangenen Samstag fand die Wahl des Feuerwehrkommandanten und des Stellvertreters statt. Diese war nötig geworden, nachdem Kaisersdorfs Kommandant Hermann Halbauer im Jänner unerwartet verstorben war. Als neuer Kommandant wurde von den Anwesenden (bei einer ungültigen Stimme) der bisherige Kommandant-Stellvertreter Oliver Pogats gewählt.

Als neuer Kommandant-Stellvertreter wurde Markus Pfeiler einstimmig von den anwesenden Feuerwehrmitgliedern bestellt. Bürgermeister Horst Egresich meinte: „Danke an die beiden Wahlwerber, dass sie sich zur Wahl gestellt haben.“ Er nahm am Samstag dann auch die Angelobung des neuen Führungs-Duos der Kaisersdorfer Wehr vor. Der neue Kommandant Oliver Pogats erklärte: „Danke an alle, die gekommen sind und dass ihr uns gewählt habt. Ich denke, wir sind ein gutes Team.“