Am Sportplatz hatte man in Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren Draßmarkt, Karl und Weingraben ein Programm für die interessierten Kinder zusammengestellt. So erfuhren sie einiges über den Atemschutz, die Feuerwehrfahrzeuge oder die Geräte der Wehr. Außerdem konnten sich die Kinder bei einem Hindernisparcours beweisen, der an die Bewerbsbahn der "Großen" angelehnt war. Für die kleineren Besucher gab es eine Bastel- und Malecke. Die Feuerwehr Karl führte beim Actionday auch einen Löschangriff durch. Bürgermeister Anton Wiedenhofer schaute auch vorbei und brachte den Kindern ein erfrischendes Eis.