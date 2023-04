Werbung Wir starten in die Eissaison Anzeige Eis des Jahres 2023

„Ich bin stolz darauf, dass wir so viele Jugendliche im Bezirk haben und die Feuerwehrjugend im Bezirk derart aktiv ist“, meinte Bezirksfeuerwehrkommandant und Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Martin Reidl am Samstag beim Wissenstest im Feuerwehrhaus Bubendorf. Rund 350 Jugendliche stellten sich in sechs verschiedenen Stufen theoretischen Aufgaben wie Fragen zu Organisation, Verhaltensregeln, Fahrzeuge, Geräte sowie Unfallverhütung und praktischen Aufgaben wie der Knotenkunde und dem Kommandieren einer Gruppe. Den jugendlichen Teilnehmern gratulierten auch Bewerbsleiterin Barbara Wessely und der Bürgermeister der Gemeinde Pilgersdorf, Ewald Bürger, zu ihren gezeigten Leistungen.

Feuerwehr Rund 350 Jugendliche stellten sich in Bubendorf dem Wissenstest . Von Gerätekunde über Dienstgrade, Organisation und Verhaltensregeln bis hin zum Kommandieren und der Knotenkunde stellten die Jugendlichen ihr Können unter Beweis.

