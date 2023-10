Schnitzelessen der Draßmarkter Floriani

Am Samstag konnte man im Feuerwehrhaus Draßmarkt ein leckeres Abendessen genießen. Um die Stimmung hochzuhalten, unterhielt die Musik „Rainer und Manfred“ die Gäste. Am Sonntag konnte man sich dann ein gutes Mittagessen abholen. Auf der Speisekarte stand natürlich das Schnitzel, aber auch andere Köstlichkeiten, wie gebackenes Gemüse. Für die Nachspeise wurde ebenfalls mit köstlicher Mehlspeise gesorgt. Kommandant Markus Rathmanner durfte sich über viele Besucher freuen, wie unter anderem über Bürgermeister Anton Wiedenhofer. Mit dem eingenommenen Geld, wird in neue Ausrüstung für die Feuerwehr investiert.