Feuerwehr Vorbereitungen für Bezirkswettkämpfe in Kroatisch Geresdorf

D ie Feuerwehr Kroatisch Geresdorf rund um Kommandant Thomas Glavanits befindet sich mitten in der heißen Phase der Vorbereitungen für den Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Kroatisch Geresdorf, der am 17. Juni ab 13 Uhr am Sportplatz stattfinden wird.