Wechsel im Unterpetersdorfer Kommando

Die Feuerwehr wählte am Freitag Anton Krausler einstimmig zum neuen Kommandanten. Er folgt auf Johannes Seier nach, der nach sieben Jahren diese Funktion niedergelegt hat. Ernst Prohaska wurde zum neuen Stellvertreter gewählt, da Krausler zuvor diese Position ausgeübt hatte. „Ich bedanke mich für euer Vertrauen und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Mein Dank geht ebenso an Johannes, der uns als Leiter der Jugendfeuerwehr erhalten bleibt“, so Krausler, der seit 2001 Mitglied bei der Feuerwehr ist und diese nun mit neuem Elan aus dem Coronaschlaf erwecken möchte. Abschnittskommandant Markus Wessely sowie Bürgermeister Gerhard Petschowitsch und Ortsvorsteher Herbert Tillhof wünschten Anton Krausler alles Gute für seine neue Tätigkeit und versicherten ihre Unterstützung.

Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

Im Anschluss an die Wahl fand eine Jahreshauptdienstbesprechung statt. Dabei berichtete Johannes Seier von zwei Brand- und elf technischen Einsätzen im Jahr 2022. Mehr als 300 Stunden wurden in Schulungen, Übungen und Sitzungen investiert. Am 24. und 25. Juni laden die Florianis zum Heurigen und am 23. September zum Feuerwehrlauf ein.

