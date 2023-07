Heuriger im Feuerwehrhaus Kalkgruben

Drei Tage lang lud die Freiwillige Feuerwehr aus Kalkgruben rund um Kommandant Gottfried Fraunschiel und Stellvertreter Markus Tritremmel zum Heurigen in das Feuerwehrhaus ein.

Bereits am Freitag gab es Heurigenspezialitäten sowie kühle Getränke und selbstgemachte Mehlspeisen für die vielen Besucher. Am Samstag sorgte dann „d'Original Sautanz-Musi“ aus Donnerskirchen für Stimmung. Am Sonntag gab es im Feuerwehrhaus dann noch einen Frühschoppen mit der Gruppe „Potschnbanda“ aus Schützen am Gebirge, mit dem der Feuerwehrheurige aus klang.

Der Erlös der Veranstaltung wird für den Ankauf von Geräten sowie Ausrüstung der Kalkgrubener Wehr verwendet.