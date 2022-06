Florianis der FF Piringsdorf zeigten ihr Können

Werbung

Die Jugendlichen traten in den Bewerben Bronze und Silber an. Insgesamt nahmen 38 Gruppen an den Gruppenbewerben teil. Zusammen mit den Teilnehmern der Einzelbewerbe, bei denen rund 100 Jugendliche mitgemacht hatten, waren rund 370 Burschen und Mädchen bei den diesjährigen Bezirksjugendfeuerwehrwettkämpfen dabei. In der Kategorie Bronze holte sich Steinberg I mit 1012,91 Punkten den Sieg. In der Kategorie Silber schafften es die Jugendlichen von Landsee/ Markt St. Martin I mit 1021,93 Punkten auf den ersten Platz. Unter den Mädchengruppen der Kategorie Bronze konnte sich Unterfrauenhaid mit 983,84 Punkten durchsetzen.

Alle Fotos findet ihr hier:

Fotostrecke Bezirksjugendleistungsbewerb FF Piringsdorf - Teams

Fotostrecke Bezirksjugendleistungsbewerb FF Piringsdorf - Bewerbe

Fotostrecke Bezirksjugendleistungsbewerb FF Piringsdorf - Auszeichnungen

