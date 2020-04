FT-Tec Trading steigert Produktion von Gesichtsschutz .

Das burgenländische Unternehmen FT-Tec Trading GmbH mit Sitz in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) will die Produktion von Gesichtsschutz im Zuge der Coronakrise steigern. Derzeit würden täglich bis zu 5.000 Stück hergestellt, künftig sollen es allerdings bis zu 25.000 werden, berichtete Geschäftsführer Friedrich Trobolowitsch am Freitag in einer Aussendung.