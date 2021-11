Deutschkreutz: Gold-Bau öffnete Pforten

Nach dem Konkurs seines ehemaligen Arbeitgebers überlegte sich Dominik Gold seine beruflichen Ziele. „Zuerst war Dominik skeptisch, aber viele Faktoren sowie der Zuspruch und die Unterstützung meiner Familie waren für die Firmengründung ausschlaggebend. Dominik konnte durch jahrelange Berufserfahrung als Maurer/Polier sowie als Bauleiter Berufserfahrung sammeln“, informiert Gattin sowie Geschäftspartnerin Niki Gold.

Für die beiden Unternehmer werden Pünktlichkeit und Handschlagqualität groß geschrieben. „Wir stehen unseren Kunden vom ersten kostenlosen Beratungsgespräch bis zum Abschluss des Bauvorhabens unterstützend zur Seite“, so Niki Gold, die den kreativen Part im Betrieb inne hat. Zu den Leistungen von Gold-Bau zählen der Neubau von Eigenheimen, kleinere Umbau- und Sanierungsarbeiten sowie Trockenlegungen und Umsetzung von Außenanlagen.

Ein Fokus liegt auch am Betriebsklima. „Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter im Team wohlfühlen. Denn unsere Philosophie lautet: Ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter und ihre Passion dafür, etwas zu schaffen“, so das Geschäftsduo im Einklang.