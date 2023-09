Braun Lockenhaus: Seit 100 Jahren eine Bank für Qualitätsmöbel

Noch vor seinen Geschäftsführerkollegen innerhalb der Schneeweiss Gruppe, zu der Braun Lockenhaus seit 2005 gehört, und den zahlreichen Ehrengästen aus Wirtschaft und Politik begrüßte Braun Lockenhaus-Geschäftsführer Jochen Joachims seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 100 Jahr-Jubiläumsfeier, die pandemiebedingt zum 102. Geburtstag nachgeholt wurde. „Was die Firma Braun an Renommee, Marktdurchdringung und Referenzen in Österreich erreicht hat, darauf sind wir stolz. Das können wir in Deutschland nicht im Ansatz aufweisen“, bedankte sich Schneeweiß-Geschäftsführer AlexanderGut bei den rund 60 Kolleginnen und Kollegen.

Zahlreiche Designpreise gewonnen

1921 als Familienbetrieb von Johann Braun gegründet, das Schulmöbel sowie Holzwaren verschiedener Art herstellte, entwickelte sich der heutige Objektmöbelhersteller zum Marktführer mit maßgeschneiderten Raumkonzepten in Österreich und darf unter anderem das 21er-Haus, Schloss Esterhazy, das Palais Ferstl, das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt, die Samsung Hall, den Flughafen Wien, die Restaurants Lugeck und Motto am Fluss, das Congress Schladming und die Elbphilharmonie zu seinen Kunden zählen. Die Zusammenarbeit mit renommierten österreichischen Architekten wie Delugan Meissl, Gregor Eichinger, Adolf Krischanitz oder Martin Mostböck sowie zahlreiche Designpreise zeugen von der hohen Gestaltungsqualität der Braun-Produkte.

„Unternehmen wie Braun beweisen, welches Potenzial im Burgenland zuhause ist und unterstreichen die Stärke des Wirtschaftsstandorts“, gratulierte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Und Nationalratsabgeordneter Niki Berlakovich meinte: „Als Burgenländer macht es einen stolz, wo überall Braun national und international vertreten ist.“

Als besonderes Esset und Erfolgskonzept des Unternehmens sieht Wirtschaftskammer-Direktorstellvertreter Harald Schermann die Verknüpfung von traditionellem Handwerk und des sehr traditionellen Werkstoffes Holz aus der Region mit überregionalem Design. „Unternehmen sind der soziale Kitt, der die Regionen zusammenhält, indem Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze geschaffen werden sowie Vereine unterstützt werden und Betriebe sind auch für die Steuereinnahmen der Gemeinde wichtig“, so Schermann, der zusammen mit Vertretern von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung eine Jubiläumsurkunde überreichte. Auch seitens der Gemeinde gab es ein individuell angefertigtes Jubiläumsgeschenk. „Die Firma Braun ist in ganz Österreich und auch darüber hinaus in Europa tätig“, stellte Bürgermeister Michael Kefeder voller Stolz fest. „Das ist auch eine Werbung für Lockenhaus und zeugt von der Qualität des Unternehmens.“