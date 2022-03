Techniktage für Frauen in Neutal

Frauen können während der FiT-Aktionstage, unter anderem im BUZ Neutal, in Workshops ihre technischen und handwerklichen Talente sowie ihre Feinmotorik testen. Es meldeten sich 111 Frauen zu den Techniktagen an. „Noch immer sind Frauen stark von der Segregation am Arbeitsmarkt betroffen und wählen häufig aus drei Berufssparten, bei denen das Anfangsgehalt mehr als 500 Euro geringer ist als das der Top Drei Berufe, die von Männern gewählt werden“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Und BUZ-Geschäftsführer Christian Vlasich ergänzt: „Wir wollen vor allem Frauen für eine Fachkräfteausbildung begeistern, denn eine Facharbeiterinnenintensivausbildung ist aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktsituation eine Jobgarantie.“

