Lern- und Feriencamp in Stoob

Die Lern- und Feriencamps wurden im Jahr 2021 auf Initiative von Landesrätin Daniela Winkler ins Leben gerufen. Die Mittelschule Stoob ist Standort der Lern- und Feriencamps „Fit4Future“ im Burgenland. Im Rahmen der Aktion können die Kinder gemeinsam lernen, spielen, entdecken, erforschen und kreativ sein und an Workshops teilnehmen. Kinder vom letzten verpflichtenden Kindergartenjahr bis zur 8. Schulstufe können daran teilnehmen und es gibt 20 verschiedene Standorte im Burgenland.

Kombination aus Lernen, Spielen und Freizeit

Das Nachmittagsprogramm besteht aus vielfältigen Interessens- und Begabungsförderungsworkshops. Zahlreiche burgenländische Vereine, die drei Sportdachverbände und viele Fachverbände unterstützen die Initiative. Die Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Schulstufe ist heuer ein neuer Schwerpunkt.

In Stoob in der Mittelschule nehmen insgesamt 150 Schülerinnen und Schüler daran teil. Rene Authried ist Standortleiter von Stoob und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stoob und die Kooperation mit dem Gästehaus Burgenland. „Am Vormittag steht das Lernen im Fokus und die Möglichkeit, sich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten und am Nachmittag wird gemeinsam gespielt, entdeckt und erforscht“, so Standortleiter Rene Authried.

Besondere Unterstützung erfährt das Projekt durch die Bildungsdirektion Burgenland, der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland, den Standortgemeinden, Dachsportverbänden, Fachverbänden und über 150 verschiedenen ortsansässigen Vereinen und Organisationen. Veranstalter der Lern- und Feriencamps ist die Gästehäuser Burgenland GmbH.

