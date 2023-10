Benefizevent für psychische Gesundheit von Schülern in Deutschkreutz

Der Burgenländische Landesverband für Psychotherapie (BLP) lud am Samstag ins Vinatrium zum Benefizevent „Von Kindern, mit Kindern, für Kinder“. Dabei standen Darbietungen von der Mini Musi, dem Schulchor und der Kindervolkstanzgruppe, kulinarisches vom Gasthaus Roznyak, selbstgebackene Mehlspeisen, eine Tombola sowie Musik von den Wahnsinnigen auf dem Programm.

Die Einnahmen der Veranstaltung kommen dem Projekt „fit4SCHOOL“ zu Gute, in dessen Rahmen eine Psychotherapeutin regelmäßig Schülern, Lehrern und Eltern in der Volks- und Mittelschule Deutschkreutz zur Seite stehen soll.

Über das Projekt „fit4SCHOOL“

Das Konzept von „fit4SCHOOL - Psychotherapeutische Beratung in der Schule“ wurde 2018 in Tirol initiiert und setzt sich für eine verstärkte Kooperation zwischen PsychotherapeutInnen und Schulen ein. Ziel ist es, in erster Linie Kindern und Jugendlichen, aber auch deren Lehrern und Eltern, einen möglichst unkomplizierten und kostenlosen Zugang zu psychischer Unterstützung zu ermöglichen. „Psychische Erkrankungen sind keine Randerscheinung. Rund ein Viertel der Bevölkerung in Österreich ist davon betroffen - auch Kinder und Jugendliche. Seit der Pandemie ist die Zahl der betroffenen Schüler leider angestiegen“, so die stellvertretende Vorsitzende des BLP, Mariana Schmitt.

Im Rahmen von „fit4SCHOOL“ möchte man bereits in der Schule psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen präventiv begegnen, sie auffangen oder zumindest frühzeitig erkennen und behandeln.

Spendenkonto noch geöffnet

Finanzielle Unterstützung für das Projekt gab es am Samstag nicht nur von den zahlreich erschienenen Gästen, sondern auch seitens des Deutschkreutzer Dorffestkomitees, des Lions Clubs, der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und dem Pflegezentrum Franz Drescher. Weitere Spenden können an das Konto AT02 3301 0000 0004 4370 überwiesen werden.