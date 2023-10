Allerlei Sachen suchten neuen Besitzer in Kaiserdorf

Die Auflösung eines Haushaltes nahm Irene Wagner zum Anlass einen Flohmarkt zu organisieren. Gemeinsam mit den Nachbarn wurde nach verschiedenen Sachen gesucht, die nicht mehr gebraucht wurden. So konnte man beispielsweise einen Mixer, Spielsachen oder Kleidung ergattern. Auch der Nachhaltigkeitsaspekt spielt eine große Rolle, den die verkauften Sachen werden nun weiterverwendet und landen nicht einfach in der Mülltonne. So konnte man mit seinem Einkauf auch etwas für die Umwelt tun.