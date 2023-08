Graničari aus Nikitsch feierten halbrundes Jubiläum

Anlässlich des 65-Jahr-Jubiläums der Folkloregruppe Graničari wurde am Samstag zum Rock-Pop-Festival neben der Kirche geladen. Zu Gast waren „Željko Bebek“ und die „Čunovski Bećari“. Am Sonntag ging es mit dem traditionellen Folklorenachmittag weiter. Für Unterhaltung sorgten „HKUD Prigorec Markuševec“, „Hatsko Kolo Novo Selo“ sowie die ehemaligen und aktiven Mitglieder der Graničari. Am Abend wurde zu Musik von „Koprive“ gefeiert.

„Die Graničari sind für Nikitsch eine wichtige kulturelle Säule, die traditionelle Tänze und Lieder sowie die burgenlandkroatische Tradition pflegt. Wir sind auch ein Verein, der Menschen aller Generationen verbindet. Am wichtigsten ist uns der Erhalt der Burgenlandkroatischen Sprache“, so Obfrau Sarah Tomsich.

Musikologe Slavko Janković verbrachte auf Einladung des Kroatischen Kulturvereins HKD 1958 drei Wochen im Burgenland und unterrichtete Tamburizza an einigen Volksschulen. Dies war der Grundstein, der von Nikitscher Lehrern fortgeführt wurde. 1962 wurde schließlich das Tamburizza-Enesemble „Mladost“ gegründet, das sechs Jahre später auch um eine Tanzgruppe erweitert wurde. So formierte sich allmählich der Folkloreverein „Graničari“.

Dieser besteht aktuell aus 20 Tamburizzaspielern und 25 Tänzern. Die Jugend hat für Obfrau Sarah Tomsich einen besonderen Stellenwert: „Ich bin froh und dankbar, dass wir sowohl bei den Tamburizzaspielern als auch bei den Tänzern eine Nachwuchsgruppe haben, die von Vera Mikacs, Julia Gregorich und Magdalena Tomisch geleitet werden. Es ist mir ein Anliegen, die Jugend so früh wie möglich in den Verein zu integrieren“. Neben Auftritten in der Gemeinde und darüber hinaus sind ein Ball zu Beginn des Jahres, die Kirtagsveranstaltung im August sowie ein Adventkonzert Fixpunkte im Jahr der Graničari.