Kobersdorferin räumte Award für Brotsuppe ab

Beim „Austrian Food Blog Award“ konnte sich Carina Werba mit ihrem Blog „Mobyforty“ heuer über den 1. Platz in der Kategorie „Rezepte für eine bessere Welt“ durchsetzen. Werba reicht seit 2019 Rezepte beim Award ein, und konnte sich bereits über einen 2. und 3. Platz freuen, in diesem Jahr konnte sie in der Nachhaltigkeits-Kategorie überzeugen. Ihr Rezept war eine Brotsuppe.

„Der Sieg hat mich wirklich sehr gefreut. Es ging vor allem darum, alles zu verwerten. Und bei diesem Rezept kann man auch altes Brot verwenden. Das hat die Jury überzeugt“, freut sich Carina Werba über ihren Sieg. Das Brot sieht sie hier auch als Symbol für Kultur und auch im spirituellen Sinn. „Man könnte sagen, dass man dem Scherzerl ein neues Leben schenkt – denn viele Leute werfen dieses einfach weg“, meint sie.

