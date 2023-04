Auf den Spuren der Zeit in Oberpullendorf

Auf eine Zeitreise in Bildern ins Ober- und Mitterpullendorf von anno dazumal kann man noch bis 12. Mai Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr im Rathaussaal gehen. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Kooperation vom Mittelburgenländisch Ungarischen Kulturverein und der Handelsakademie und fußt auf einer Idee von Helga Windstey und Hilde Mouradkhanian.

Die beiden hatten zunächst alte Fotos im Vereinshaus, gesichtet und waren später aktiv auf Suche nach weiteren Fotos im Archiv des Rathauses sowie mit einem Aufruf an private Personen gegangen, der einen überwältigenden Rückfluss brachte. Konfrontiert mit tausenden Bildern suchte man sich Unterstützung, die man in Handelsakademie-Professorin Henrietta Marinov-Klein und ihren Schülerinnen fand. Sie halfen dabei die Fotos zu sichten, einzuscannen und jene 200 für die Ausstellung ausgewählten Fotos zu vergrößern und zu rahmen.

Diese zeigen nun das Leben in Ober- und Mitterpullendorf zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und 1950. Bei der Auswahl der Bilder fokussierte man auf drei Themenbereiche: Bildung, das bäuerliche Leben und die ungarische Kultur. So zeigt etwa das älteste Foto der Ausstellung aus 1897 eine Schulklasse mit ihrem Lehrer. Die damals einklassige Pfarrschule mit Unterrichtssprache Ungarisch befand sich in einem Gebäudeteil des heutigen Gasthauses Domschitz.

Gezeigt werden aber etwa auch Bilder von Mädchen in ungarischer Tracht oder einer Theatergruppe waren doch Tanz, Theater und Gesang fester Bestandteil des damaligen Lebens. Auch die Ausstellungseröffnung wurde kulturell untermalt durch ein Ensemble der Stadtkapelle, Jazzthat und den Chor des Ungarischen Kulturvereins.

